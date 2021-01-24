Штырков: в UFC должны включить Хабиба в Зал Славы
Российский боец смешанных единоборст, боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков поделился мнением о поединке Конора Макгрегора и Дастина Порье и выразил мнение, что UFC должен включить Хабиба Нурмагомедова в Зал Славы промоушена.
«В UFC должны включить Хабиба в Зал Славы. Это будет невероятная точка в его карьере. UFC не может просто забыть про Хабиба, тем более, что в лиге дерутся его друзья и близкие.
У Даны Уайта есть время подумать об этом, пока Порье будет готовиться к бою за титул. Наверное, уже вакантный.
Мне кажется, менеджмент лиги разочарован сегодняшним боем, они ждали другого исхода. Но, как говорится, show must go on», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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