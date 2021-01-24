Гэтжи отреагировал на поражение Макгрегора от Порье

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на исход главного поединка турнира UFC 257, в котором другой бывший временный чемпион в этом дивизионе Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора.

«В 2021 году в нашем дивизионе будут адские скачки. Отличный вечер. Рад за Дастина Порье», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора уже во втором раунде. Ирландец проиграл второй из трёх своих последних поединков. Что касается Гэтжи, в прошлом он бился с Порье и в яркой схватке проиграл ему нокаутом. Последний раз Джастин выходил в клетку в октябре 2020 года. Тогда на турнире UFC 254 он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.