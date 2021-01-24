Гэтжи отреагировал на поражение Макгрегора от Порье
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на исход главного поединка турнира UFC 257, в котором другой бывший временный чемпион в этом дивизионе Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора.
«В 2021 году в нашем дивизионе будут адские скачки. Отличный вечер. Рад за Дастина Порье», — написал Гэтжи на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора уже во втором раунде. Ирландец проиграл второй из трёх своих последних поединков. Что касается Гэтжи, в прошлом он бился с Порье и в яркой схватке проиграл ему нокаутом. Последний раз Джастин выходил в клетку в октябре 2020 года. Тогда на турнире UFC 254 он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.
Рекомендуем вам
- 24 января 2021
-
18:17
-
17:50
-
16:47
-
15:57
-
14:51
-
13:51
-
13:20
-
12:52
-
12:39
-
12:28
-
11:58
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
10:45
-
10:33
-
10:32
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:10
-
10:02
-
09:53
-
09:50
-
09:48
-
09:46
-
09:45
-
09:43
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:19
-
09:13
-
08:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам