«Пусть будет тут». Махачев разместил фото Хабиба, тот ответил

Боец UFC Ислам Махачев на своей странице в «Инстаграме» разместил фото чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Пусть будет тут», — написал Махачев. Нурмагомедов ответил на пост близкого друга, оставив комментарий.

«Тут лучше уже, но не там», — написал Хабиб.

Интересно, что Махачев разместил свою публикацию через некоторое время после того, как Хабиб на своей странице в «Инстаграме» поблагодарил за годы сотрудничества президента UFC Дану Уайта, в очередной раз намекнув на окончательное завершение карьеры. Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из спорта 24 октября 2020 года, в тот вечер он досрочно победил Джастина Гэтжи.

Соответствующий пост доступен на странице Махачева в «Инстаграме».