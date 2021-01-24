«Пусть будет тут». Махачев разместил фото Хабиба, тот ответил
Боец UFC Ислам Махачев на своей странице в «Инстаграме» разместил фото чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Пусть будет тут», — написал Махачев. Нурмагомедов ответил на пост близкого друга, оставив комментарий.
«Тут лучше уже, но не там», — написал Хабиб.
Интересно, что Махачев разместил свою публикацию через некоторое время после того, как Хабиб на своей странице в «Инстаграме» поблагодарил за годы сотрудничества президента UFC Дану Уайта, в очередной раз намекнув на окончательное завершение карьеры. Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из спорта 24 октября 2020 года, в тот вечер он досрочно победил Джастина Гэтжи.
Соответствующий пост доступен на странице Махачева в «Инстаграме».
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