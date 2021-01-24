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«Пусть будет тут». Махачев разместил фото Хабиба, тот ответил

«Пусть будет тут». Махачев разместил фото Хабиба, тот ответил
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Ислам Махачев на своей странице в «Инстаграме» разместил фото чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Пусть будет тут», — написал Махачев. Нурмагомедов ответил на пост близкого друга, оставив комментарий.

«Тут лучше уже, но не там», — написал Хабиб.

Интересно, что Махачев разместил свою публикацию через некоторое время после того, как Хабиб на своей странице в «Инстаграме» поблагодарил за годы сотрудничества президента UFC Дану Уайта, в очередной раз намекнув на окончательное завершение карьеры. Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из спорта 24 октября 2020 года, в тот вечер он досрочно победил Джастина Гэтжи.

Соответствующий пост доступен на странице Махачева в «Инстаграме».

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