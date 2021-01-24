Абдулвахабов: было бы очень интересно, если бы Хабибу поставили бой с Чендлером

Чемпион ACA в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился мнением о том, как будут развиваться события в лёгком дивизионе в UFC после победы Дастина Порье над Конором Макгрегором. В качестве возможного претендента на титул россиянин упомянул Майкла Чендлера, который ярко дебютировал в UFC.
«Майкл жёстко нокаутировал Хукера. Чендлер — жёсткий ударник, у него короткие руки, он хорошо попал и уронил Дэна на канвас. Сейчас Майклу должны дать Порье, и, если он выиграет, может быть, поставят бой с Хабибом. Это было бы очень интересно», — рассказал Абдулвахабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, Чендлер является экс-чемпионом Bellator в лёгком весе. В первом бою в UFC он нокаутировал Дэна Хукера уже в первом раунде.
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19:14Абдулвахабов: Порье не удивил Хабиба Эксклюзив
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