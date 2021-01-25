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Зеедорф и Джокович отреагировали на пост Нурмагомедова о дебюте в большом футболе

Зеедорф и Джокович отреагировали на пост Нурмагомедова о дебюте в большом футболе
Бокс/ММА / UFC 0

Знаменитый в прошлом футболист Кларенс Зеедорф и первая ракетка мира Новак Джокович оставили комментарии под постом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме», в котором тот заявил, что готовится к дебюту в большом футболе. Зеедорф отреагировал с помощью эмодзи бицепса, футбольного мяча и огня, а Джокович написал по-русски: «Давай, брат! Хорошо».

Ожидается, что в 2021 году Хабиб Нурмагомедов оставит титул UFC в лёгком весе вакантным и официально расстанется с лигой. Последний раз он появлялся в октагоне в октябре 2020 года. Тогда он выступил на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном бою шоу он досрочно победил Джастина Гэтжи, в третий раз успешно защитив титул. После этого Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

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