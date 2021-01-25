Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв провалил второй допинг-тест. В пробах россиянина вновь обнаружен синтетический тестостерон, сообщает BoxingScene. Соответствующее уведомление получено боксёром от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA).

Ранее в январе сообщалось, что Ковалёв провалил допинг-тест. Тогда в его пробах было обнаружено то же вещество.

Напомним, 37-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

Ожидалось, что бой Ковалёва с Бектемиром Меликузиевым, который должен был пройти 30 января, станет первым, который поможет Ковалёву вернуться на путь к завоеванию титула. Планировалось, что бой с боксёром из Узбекистана состоится в Москве, однако позже появилась информация, что встречу перенесут в США.