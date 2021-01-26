Диллон Дэнис отреагировал на поражение Макгрегора нокаутом от Порье

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, выступающий в Bellator в полусредней весовой категории, прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в поединке с Дастином Порье в минувшие выходные. Напомним, Дэнис входит в команду Макгрегора.

«Побеждаешь ты или учишься, я всегда поддержу тебя, брат», — написал Дэнис в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Макгрегором.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Диллона Дэниса.

Напомним, Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби ранним утром 24 января мск. Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.