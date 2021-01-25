Немков объяснил, почему Макгрегор проиграл Порье

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков рассказал, за счёт чего, по его мнению, Дастин Порье победил Конора Макгрегора в поединке на турнире UFC 257, состоявшемся в минувшие выходные. Напомним, Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

По мнению Немкова, Порье превзошёл оппонента за счёт тактики.

«Порье разработал правильную тактику под Макгрегора, отбил переднюю ногу, обездвижил, попал навстречу и добил. Он хорошо прочувствовал этот момент. Макгрегор же ничего нового не придумал, использовал ту же тактику. Он бил всё так же жёстко, просто Порье переиграл его по тактике.

Этот бой не только завершил разговоры о реванше Конора и Хабиба, но и о возобновлении карьеры Хабиба», — приводит слова Немкова ТАСС.