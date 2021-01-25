Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Немков объяснил, почему Макгрегор проиграл Порье

Немков объяснил, почему Макгрегор проиграл Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков рассказал, за счёт чего, по его мнению, Дастин Порье победил Конора Макгрегора в поединке на турнире UFC 257, состоявшемся в минувшие выходные. Напомним, Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

По мнению Немкова, Порье превзошёл оппонента за счёт тактики.

«Порье разработал правильную тактику под Макгрегора, отбил переднюю ногу, обездвижил, попал навстречу и добил. Он хорошо прочувствовал этот момент. Макгрегор же ничего нового не придумал, использовал ту же тактику. Он бил всё так же жёстко, просто Порье переиграл его по тактике.

Этот бой не только завершил разговоры о реванше Конора и Хабиба, но и о возобновлении карьеры Хабиба», — приводит слова Немкова ТАСС.

Макгрегор вёл на карточках всех трёх судей до поражения нокаутом от Порье
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021