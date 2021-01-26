Бен Аскрен в боксёрском поединке встретится с блогером Джейком Полом

Бывший чемпион Bellator и ONE Championship в полусреднем весе Бен Аскрен проведёт поединок по правилам профессионального бокса, сообщает ESPN. Его соперником станет известный в США YouTube-блогер Джейк Пол, за плечами которого уже есть два боя на профессиональном ринге.

Схватка Аскрен — Пол состоится 17 апреля, по регламенту она будет рассчитана на восемь раундов. Отметим, что Пол последний поединок провёл в ноябре 2020 года. В андеркарде боя Майка Тайсона с Роем Джонсом он встретился с экс-баскетболистом НБА Нэйтом Робинсоном и победил нокаутом. Что касается Аскрена, формально он ещё числится на контракте у UFC, но 18 ноября 2019 года, после двух поражений кряду, он завершил карьеру.

Последний раз Бен бился в октябре 2019 года, тогда он неожиданно проиграл Дэмьену Майе.