Джойс: уверен, что смогу побить Усика. Но бой будет тяжёлым

Британский тяжеловес Джозеф Джойс, который, вероятнее всего, станет следующим соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, высказался о возможной схватке с украинцем. Джойс уверен, что сможет одержать победу.

«Никогда не чувствую страха перед поединками. Я расслаблен. Встреча с Усиком даст мне возможность получить победителя боя Джошуа — Фьюри. Уверен, что смогу побить Александра. Смотрел его поединок с Чисорой. Усик прибавил в мышечной массе, стал тяжелее и замедлился. В то же время бой с ним будет тяжёлым, ведь он очень обученный боксёр. Но сможет ли он держать мои удары все 12 раундов?» — приводит слова Джойса BoxingScene.

Усик и Джойс встречались в полупрофессиональной серии WBS, и Александр одержал уверенную победу.