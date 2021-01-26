Джойс: уверен, что смогу побить Усика. Но бой будет тяжёлым

Британский тяжеловес Джозеф Джойс, который, вероятнее всего, станет следующим соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, высказался о возможной схватке с украинцем. Джойс уверен, что сможет одержать победу.
«Никогда не чувствую страха перед поединками. Я расслаблен. Встреча с Усиком даст мне возможность получить победителя боя Джошуа — Фьюри. Уверен, что смогу побить Александра. Смотрел его поединок с Чисорой. Усик прибавил в мышечной массе, стал тяжелее и замедлился. В то же время бой с ним будет тяжёлым, ведь он очень обученный боксёр. Но сможет ли он держать мои удары все 12 раундов?» — приводит слова Джойса BoxingScene.
Усик и Джойс встречались в полупрофессиональной серии WBS, и Александр одержал уверенную победу.
- 26 января 2021
-
20:31
-
19:39
-
18:26
-
18:24
-
17:27
-
16:10
-
15:14
-
15:08
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
11:12
-
09:47
-
09:30
-
09:00
-
02:02
-
01:03
- 25 января 2021
-
23:49
-
21:55
-
20:20
-
19:15
-
17:56
-
16:44
-
16:27
-
15:43
-
15:02
-
14:19
-
13:46
-
13:09
-
12:01
-
11:43
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
06:29