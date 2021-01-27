Девушка — боец MMA Валери Лореда показала четыре фото в откровенном купальнике

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в MMA-промоушене Bellator, выложила в «Инстаграме» четыре свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Валери Лореды.
22-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 7 августа 2020 года, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде. Всего на её счету три победы в трёх боях в MMA.
Ранее Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг, в 2017 году — серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.
- 27 января 2021
-
09:00
-
00:55
- 26 января 2021
-
23:59
-
22:38
-
21:31
-
20:31
-
19:39
-
18:26
-
18:24
-
17:27
-
16:10
-
15:14
-
15:08
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
11:12
-
09:47
-
09:30
-
09:00
-
02:02
-
01:03
- 25 января 2021
-
23:49
-
21:55
-
20:20
-
19:15
-
17:56
-
16:44
-
16:27
-
15:43
-
15:02
-
14:19
-
13:46
-
13:09
-
12:01