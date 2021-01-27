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Конор Макгрегор занял пятое место в рейтинге лучших трештокеров за всю историю

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор расположился на пятой строчке в списке лучших трештокеров, составленных популярным изданием Watch Mojo, у YouTube-канала которого более 23 млн подписчиков. Первую тройку составили боксёры Мохаммед Али и Майк Тайсон и баскетболист Майкл Джордан.

Рейтинг лучших трештокеров в спорте (версия Watch Mojo)

1. Мохаммед Али (бокс)

2. Майк Тайсон (бокс)

3. Майкл Джордан (баскетбол)

4. Чед Джонсон (американский футбол)

5. Конор Макгрегор (смешанные единоборства)

6. Флойд Мейвезер — младший (бокс)

7. Ричард Шерман (американский футбол)

8. Джон Макинрой (теннис)

9. Шеннон Шарп (американский футбол)

10. Ронда Роузи (смешанные единоборства).

Ранее сообщалось, что Макгрегора на длительный срок отстранили от боёв.