Олейник: American Top Team пора переименовывать в Russian Top Team

Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме». На записи он демонстрирует тренировочный процесс нескольких бойцов. На кадрах запечатлены чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, его близкий друг Денис Лаврентьев, боец UFC в полутяжёлом весе Никита Крылов и боец Bellator Ярослав Амосов (двое последних выступают в США с украинским паспортом). Учитывая состав тренирующихся, Олейник предложил переименовать зал American Top Team, в котором сделана запись, в Russian Top Team.
«Переименовываем American Top Team в Russian Top Team. Проголосовать вы можете на странице Никиты Крылова. Шутка, но приятно видеть, всё больше и больше наших ребят, которые занимаются на уровне мировых спортсменов, а иногда и превосходят их. Почти Russian Top Team», — написал Олейник на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 27 января 2021
-
18:28
-
17:18
-
15:01
-
14:02
-
13:01
-
12:00
-
11:43
-
11:41
-
10:50
-
10:06
-
09:00
-
00:55
- 26 января 2021
-
23:59
-
22:38
-
21:31
-
20:31
-
19:39
-
18:26
-
18:24
-
17:27
-
16:10
-
15:14
-
15:08
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
11:12
-
09:47
-
09:30
-
09:00
-
02:02
-
01:03
- 25 января 2021
-
23:49
-
21:55
-
20:20