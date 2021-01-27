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Олейник: American Top Team пора переименовывать в Russian Top Team

Олейник: American Top Team пора переименовывать в Russian Top Team
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме». На записи он демонстрирует тренировочный процесс нескольких бойцов. На кадрах запечатлены чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, его близкий друг Денис Лаврентьев, боец UFC в полутяжёлом весе Никита Крылов и боец Bellator Ярослав Амосов (двое последних выступают в США с украинским паспортом). Учитывая состав тренирующихся, Олейник предложил переименовать зал American Top Team, в котором сделана запись, в Russian Top Team.

«Переименовываем American Top Team в Russian Top Team. Проголосовать вы можете на странице Никиты Крылова. Шутка, но приятно видеть, всё больше и больше наших ребят, которые занимаются на уровне мировых спортсменов, а иногда и превосходят их. Почти Russian Top Team», — написал Олейник на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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