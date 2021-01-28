Ковалёв попросил болельщиков не осуждать его, а дождаться фактов по делу о допинге

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв настаивает на том, что он не применял запрещённые препараты. Об этом рассказала промоутер боксёра Кэти Дува.

«Как известно, Сергей всегда был сторонником чистых спортсменов. Он хочет дать понять, что никогда сознательно не принимал запрещённое вещество. Фактически его десятки раз проверяли с 2014 года. Он просит своих фанатов дождаться, когда все факты станут известны, прежде чем осуждать его. Когда придёт время, я уверена, что все будут смотреть на вещи иначе», — приводит слова промоутера ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что в организме Сергея Ковалёва обнаружены следы синтетического тестостерона. Из-за этого боя россиянина с Бектемиром Меликузиевым пришлось отменить.