Итоги боя Макгрегор — Порье, возможное возвращение Хабиба. Слушай подкаст «Чемпионата»

Дорогие любители смешанных единоборств, добро пожаловать на борт Подкаста про MMA «Больше не говори такие вещи»! Это эпизод №6!



Ещё слишком свежи впечатления от UFC 257, чтобы не потратить половину хрона программы на обсуждение этого сумасшедшего турнира. Что теперь ожидает триумфаторов Порье и Чендлера, что будет с Конором, как изменится ситуация в дивизионе, вернётся ли Хабиб, в чём уникальность турнира, какие сражения нас ждут, чего ждать от Чендлера — на эти и многие другие вопросы мы вместе с вами ищем ответы в рамках нашего подкаста. Рассказываем о своих впечатлениях, делимся ожиданиями от 5 титульников в UFC в марте, обсуждаем хайповые блогерско-боксёрские поединки и стараемся не упустить ничего интересного из виду, ведь впереди бои таких спортсменов, как Вудли, Тилл, Миочич, Ортега, Волкановски, Петр Ян, Стерлинг, Адесанья, Нуньес, Уиттакер, Коста...



Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».



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ТАЙМКОДЫ:



0.00 – привет всем. На очереди горячее обсуждение всего актуального в мире ММА.



0.30 – Давид и Олег кайфанули от победы Порье?



6.15 – почему поражение Макгрегора — не безвольное.



13.02 –все говорят, что Конор сильно изменился. А в чём именно?



22.01 – рубрика «Матчмейкер». Какой бой теперь дать Макгрегору?



31.10 – Порье всех удивил. Он теперь звезда и некоронованный чемпион?



38.31 – у Дастина был отличный геймплан. Кто помог его подготовить? Рассказываем про тренера.



41.15 – сколько людей купили трансляцию UFC 257? И почему покупать PPV стало сложнее, чем раньше.



49.04 – что дальше для Порье?



51.01 – обсуждаем бой Майкла Чендлера. Почему его дебют уникален?



1:03.48 – Чендлер и Оливейра могут мотивировать Хабиба на возвращение?



1:13.08 – подводим черту: какие бои нас теперь ждут в лёгком весе? Про Порье, Гэтжи, Чендлера и Нейта Диаза.



1:17.57 – Евлоев, Царукян и Мурадов готовы для топ-15?



1:24.50 – быстро обсуждаем два других турнира. Макс Холлоуэй заткнул критиков. Он снова будет чемпионом?



1:31.11 – Кьеза неожиданно победил. Но что случилось с Мэгни?



1:35.12 – зачем Кьеза вызвал Ковингтона? Он вывезет Колби?



1:41.44 – Бен Аскрен подался в бокс и заработает намного больше, чем в ММА. С кем он будет драться?



1:48.26 – какие у Аскрена шансы против блогера?



1:57.05 – UFC активно анонсируют бои на март и апрель. Чего нам ждать?



2:03.37 – Нганну снова фаворит против Миочича. Это как вообще?



2:04.40 – Волкановски, Ортега и Холлоуэй: как разобраться в этом треугольнике? И что делать Забиту?



2:14.35 – Тайрон Вудли принял бой с Висенте Люке. Он вообще спятил? Тут же без шансов.



2:21.09 – Оверим против Волкова — хороший бой для обоих?



2:23.48 – Сэндхэген и Эдгар могут получить титульник в случае победы. Насколько Фрэнки достоин этого?



2:27.49 – у нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях и YouTube.