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Волков заявил о намерении нокаутировать Оверима

Волков заявил о намерении нокаутировать Оверима
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал, как собирается действовать в поединке с Алистаром Оверимом. Поединок Волков — Оверим состоится в ночь с 6 на 7 февраля мск.

«Когда я только начинал карьеру, Алистар Оверим был одним из моих любимых бойцов. Конечно, у нас с ним разные стили, но меня всегда впечатляла его физическая мощь, способность наносить точные и сильные удары, а также работа в клинче. В этом смысле я очень хорошо знаю его сильные и слабые стороны.

В последнее время он работает более экономно, но остаётся не менее опасным. Сомнительно, что наш бой продлится все пять раундов. Я уверен, что смогу поймать его на ошибке и нокаутировать», — приводит слова Волкова MMAJunkie.

Бой Волков — Оверим станет главным событием шоу UFC Fight Night 184. Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, победив Уолта Харриса. Что касается Оверима, ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге. В минувшей схватке он справился с Аугусто Сакаи.

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