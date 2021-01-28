Чендлер: я обещаю, что после боя с Порье стану чемпионом UFC
Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, ныне выступающий в UFC, заявил, что завоюет пояс промоушена, если его возможный поединок с Дастином Порье объявят титульным. Напомним, в настоящее время пояс в лёгком весе принадлежит Хабибу Нурмагомедову, который ранее объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
«Выступления, которые мы показали с Дастином Порье, гарантируют нам титульный шанс. Хабиб Нурмагомедов – величайший боец всех времён, но мы все знаем, что он уходит.
Давайте дадим ему уйти, объявим титул вакантным и в первом квартале текущего года поставим его на кон в поединке между мной и Дастином. Я обещаю вам, что после этого боя я буду чемпионом UFC», — приводит слова Чендлера MMAFighting.
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