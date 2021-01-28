Хабиб: цените родителей, время не вернуть

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посвятил пост в «Инстаграме» отцу Абдулманапу, который скончался в минувшем году. Спортсмен разместил видео с одной из пресс-конференций отца и сопроводил его следующим текстом.

«Цените родителей, время не вернуть», — написал Хабиб на своей странице.

На видео Абдулманап Нурмагомедов говорит о трёх важных жизненных принципах.

«Люблю читать и развиваться всё время. Учиться и развиваться — это первое. Второе — планировать на день, на неделю, на месяц, на год вперёд. Раньше, при СССР, была плановая экономика, сейчас какая угодно, но только не плановая. Если не планировать, то будет тяжело. Третье — задаю себе вопрос, что оставлю после себя. Школу, мост, спортивный зал, сад? Когда меня не будет, чтобы люди меня вспоминали и говорили, что это был человек не только для себя, но и для нас», — сказал Абдулманап Нурмагомедов на видео, которое разместил Хабиб.

Напомним, Нурмагомедов-старший скончался 3 июля 2020 года от последствий коронавируса.