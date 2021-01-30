Ковалёв: в связи с последними событиями забыл, что у меня годовщина свадьбы

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв признался, что на фоне последних скандалов забыл о годовщине свадьбы. Боксёр отметил, что о знаменательной дате ему напомнила жена.

«В связи с последними событиями совсем забыл, что сегодня у меня с Натали годовщина и первый юбилей — 10 лет династии Ковалёвых. Но Натали, конечно же, о таком событии никогда не забудет. Хочу поблагодарить всех друзей, что в 2011 году помогли мне в организации нашего праздника в честь бракосочетания… Благодарю вас, друзья.

Натали утром 29 января напомнила мне о нашем дне чашечкой кофе в постель, пришлось идти в ресторан", — написал Ковалёв на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, не так давно стало известно, что допинг-пробы россиянина дали положительный результат.