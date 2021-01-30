Гассиев проведёт следующий поединок в марте или апреле

Бывший чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев, вероятнее всего, проведёт следующий поединок в марте или апреле. Об этом рассказал новый генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

«Приоритетно, чтобы Гассиев вернулся на ринг в своей самой лучшей форме. Мы верим, что он может стать чемпионом мира. И, конечно, приоритетно, чтобы он дрался в России. Думаю, что на следующей неделе уже будет объявление о будущем Мурата. Думаю, что можно говорить про март-апрель», — приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, Гассиев последний раз появлялся на профессиональном ринге в октябре 2020 года. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал албанца Нури Сефери.