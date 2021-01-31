Дана Уайт не считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопросы, кого он считает величайшим бойцом в истории ММА и кто, по его мнению, является лучшим в UFC на данный момент.
Уайт заявил, что считает лучшим в истории бойцом американца Джона Джонса. При этом по словам Уайта, Хабиб Нурмагомедов является лучшим бойцом UFC на данный момент, несмотря на то, что Джонс продолжает свою карьеру, а Хабиб объявил о её завершении.
Джон Джонс отказался от титула в полутяжёлом весе и в 2021 году планирует провести дебютный бой в тяжёлом дивизионе. Ожидается, что он встретится с победителем титульного поединка между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну.
33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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