Дана Уайт не считает Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопросы, кого он считает величайшим бойцом в истории ММА и кто, по его мнению, является лучшим в UFC на данный момент.



Уайт заявил, что считает лучшим в истории бойцом американца Джона Джонса. При этом по словам Уайта, Хабиб Нурмагомедов является лучшим бойцом UFC на данный момент, несмотря на то, что Джонс продолжает свою карьеру, а Хабиб объявил о её завершении.



Джон Джонс отказался от титула в полутяжёлом весе и в 2021 году планирует провести дебютный бой в тяжёлом дивизионе. Ожидается, что он встретится с победителем титульного поединка между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну.



33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.



32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.