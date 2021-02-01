С. Нурмагомедов: Пётр Ян не проверен. У него были удобные соперники в UFC

Российский боец MMA Саид Нурмагомедов, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, поделился мнением об обладателе пояса Петре Яне.
«У Яна все соперники в UFC удобные были, маленькие. С именами, но… Он всех проехал и сразу вышел на титул. До конца он не проверен.
Столько бойцов есть, с которыми его можно свести. Есть перспективные, молодые ребята, которые не в топах, но намного они сильнее тех топов, которых Ян побил», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «ММАтика».
Также Саид рассказал об ожиданиях от титульного боя Яна с Алджайменом Стерлингом, которые сразятся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.
«Стерлинг для Яна неудобный будет, потому что он высокий и непонятно бьёт, борется. В принципе Ян его может обстучать и перебить, но так — очень неудобный он для него», — добавил он.
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