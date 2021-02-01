«Алджа, не мороси!» Ян опубликовал видео с американским бездомным. Стерлинг отреагировал

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором он общается с бездомным во Флориде (США), называя его «Алджа». Тем самым Ян намекнул на своего будущего соперника, Алджэмейна Стерлинга. Напомним, бой Ян — Стерлинг возглавит кард турнира UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта мск.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Алджамейн Стерлинг отреагировал на видеоролик.



«Чёрт возьми, Пётр шутит? Я знаю, что ты уже удалил это видео, маленькая проныра!» — написал в своём «инстаграме» Алджамейн Стерлинг.



27-летний российский боец должен был провести защиту титула ещё 13 декабря, однако поединок перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джеем Диллашоу.