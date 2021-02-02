Фьюри объяснил, почему Макгрегор проиграл Порье

Действующий чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, почему, по его мнению, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор уступил Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 257, состоявшегося в январе. Напомним, Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

По словам Фьюри, Макгрегору не пошло на пользу то, что он редко проводит бои.

«Конор сражался в 2016 году, а затем вернулся в бою с Хабибом Нурмагомедовым, после чего выбыл ещё на два года. Простой убивает в бойце хищника. Пропадает тайминг, чувство дистанции. Но всё это можно вернуть путём многочасовых тренировок», — приводит слова Фьюри Talksport.

На счету 32-летнего Макгрегора 27 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 5 поражений.