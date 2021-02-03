В UFC показали, как изменился Волков с момента дебюта в промоушене. Фото

В «Инстаграме» появилось изображение, на котором можно посмотреть, как изменился российский боец UFC Александр Волков, который дебютировал в промоушене в ноябре 2016 года.
«Александр Волков перед дебютом в UFC и сейчас!» — отмечается в подписи к фото.
Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.
Следующим соперником Волкова станет Алистар Оверим, бой состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 февраля мск.
32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
- 3 февраля 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
07:45
-
03:14
-
02:59
-
00:48
- 2 февраля 2021
-
23:23
-
22:52
-
21:43
-
20:43
-
19:43
-
19:20
-
18:59
-
17:29
-
16:40
-
16:17
-
15:55
-
15:33
-
15:10
-
14:46
-
14:32
-
14:30
-
14:20
-
14:04
-
13:45
-
13:28
-
12:50
-
12:01
-
11:00
-
10:01
-
08:48