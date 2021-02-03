В UFC показали, как изменился Волков с момента дебюта в промоушене. Фото

В «Инстаграме» появилось изображение, на котором можно посмотреть, как изменился российский боец UFC Александр Волков, который дебютировал в промоушене в ноябре 2016 года.

«Александр Волков перед дебютом в UFC и сейчас!» — отмечается в подписи к фото.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.

Следующим соперником Волкова станет Алистар Оверим, бой состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 февраля мск.

32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.