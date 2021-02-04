Минаков: Джонсу будут давать только топов, с которыми можно сделать кассу

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков, выступающий в MMA-промоушене Bellator, поделился мнением о перспективах Джона Джонса в тяжёлом весе UFC. Напомним, ранее Джон Джонс ради перехода в тяжёлый вес освободил пояс в полутяжёлом весе.

«Такому бойцу, как Джонс, не будут давать людей из топ-5 тяжёлого дивизона. Ему будут давать громкие бои и громких соперников, которые сделают кассу. Волков конкурентный, но пока не такой популярный в этом плане. Повторюсь, Джонсу дадут только топов.

Я бы посмотрел на бой Джонса с Нганну. Интересно увидеть, как Джон перебьёт и переиграет эту африканскую мощь. Думаю, что Фрэнсиса ему и дадут, вне зависимости от выступления с Миочичем», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.