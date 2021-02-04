Дос Аньос хочет получить бой с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос рассказал, что хочет получить поединок с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Уверен, что когда наш бой был назначен, Конор был на пике карьеры, как я. В то время я владел титулом, был уверен в себе, в отличной форе. Конечно, думаю, что я очень неудобный соперник для Макгрегора, особенно с учётом моего стиля, ударной техники, грэпплинга и навыков борьбы. Полагаю, принимая во внимание результат его предыдущей сватки, наши пути могут пересечься. Вместе с тем, в нашем дивизионе сейчас есть и много других вариантов. Что касается меня, для меня схватка с ним станет отличным вариантом. Потому что, невзирая на неудача, он по-прежнему опережает меня в рейтинге», — приводит слова дос Аньоса BJ Penn.
Напомним, в предыдущем поединке бразилец победил Пола Фелдера.
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