Усик — о поражении Ломаченко: это крупное ограбление

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поделился мыслями о поражении своего друга, экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса. По его мнению, украинец в том бою пострадал от судейского произвола.
«Я не разговаривал с Ломаченко о поражении от Лопеса. И не хочу разговаривать об этом. Я хотел увидеть его глаза, услышать голос, хотел увидеть его состояние. Увидел, услышал и понял… Да, он переживает, потому что это достаточно крупное ограбление, с моей точки зрения. Но Василий справился внутри и был достаточно собран.
Я думаю, что реванш будет. Это интересно. Это другие деньги. Конечно, Лопес согласится на реванш. Теофимо думал, что выиграв, в кавычках выиграв, эти пояса, думал, что его начнут закидывать пакетами по $ 100 тыс. Это всё иллюзия. Он там что-то говорил, но мы давно в этом спорте и всё понимаем. На реванше они собрать нормальную кассу, совсем другую гораздо больше. Это бизнес", — сказал Усик в интервью, размещённом на канале «Ходят слухи» в YouTube.
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