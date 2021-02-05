Одноклубник Волкова назвал главный фактор в его бою с Оверимом

Российский боец MMA Эдуард Вартанян, который, как и Александр Волков, представляет Strela Team, поделился ожиданиями от поединка одноклубника с Алистаром Оверимом, которые сразятся на турнире UFC Вегас 18 в ночь с 6 на 7 февраля мск.

«Саша и Оверим работают на одной и той же скорости, опыт у них тоже плюс-минус одинаковый. Тут главным фактором будет мотивация, у Волкова её больше, поэтому он выиграет. Если после победы Саше дадут претендентский, это будет вполне заслуженно. Волков очень яркий, а тяжеловесов очень мало.

Мы тренируемся в одном зале, знаю Сашу с самого начала своей спортивной карьеры, с 2011 года. И, скажу так, он стал мощнее. Таким мощным он никогда не был, это сыграет свою роль в бое.

Не буду ставить на то, что бой дойдёт до судейского решения. Скорее всего, Саша «закончит» Оверима досрочно: либо в конце второго, либо в середине третьего раунда», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.