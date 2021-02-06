Ванзант проиграла в дебютном бою на турнире Bare Knuckle FC

Американка Пейдж Ванзант проиграла соотечественнице Бритен Харт в главном поединке турнира Bare Knuckle Fighting Championship: KnuckleMania.

Бой длился 5 раундов по 2 минуты. Харт победила единогласным решением судей.Для экс-бойца UFC Ванзант этот поединок стал дебютным в кулачных боях. У Харт 2 победы при 2 поражениях.

Ранее на дуэли взглядов Ванзант схватила Харт за горло, спровоцировав потасовку.

Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля 2020 года на турнире UFC на «Бойцовском острове», где она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.