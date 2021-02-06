Шлеменко надеется, что Волков нокаутирует Оверима

Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от встречи Александра Волкова с Алистаром Оверимом. Россиянин выразил надежду, что соотечественник одержит досрочную победу в поздних раундах.
«Жду победы Александра в этом бою. Очень сильно надеюсь, что он выиграет нокаутом в поздних раундах — четвёртом или пятом. Считаю, у Волкова есть преимущество в выносливости. Раньше это было так, сейчас, конечно, он вес набрал. Но дышит Волков лучше, чем Оверим. Что касается формы Волкова, то выглядит он внушительнее и фактурнее, чем раньше. Интересно, как это будет показывать себя в бою. Волков сейчас, наверное, один из самых высоких в дивизионе.
Претендентский бой в случае победы Волкова? Ну а кому ещё давать? Тут же вопрос, как именно Волков выиграет. Если он хорошо всё сделает, выиграет нокаутом, то почему нет», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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