Волков получил бонус «Выступление вечера» за победу над Оверимом

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В главном бою турнира встречались тяжеловесы Александр Волков и экс-претендент на титул Алистар Оверим. Бой был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом Александра Волкова.



Лучшим поединком вечера стал бой между Карлосом Диего Феррейрой и Бенейлом Дариушом. Поединок продлился все запланированные три раунда и завершился победой Дариуша раздельным решением судей. Оба бойца получили $ 50 тыс. бонуса.



Бонусы за выступление вечера получили Кори Сандхеген и Александр Волков. Сандхеген нокаутировал в первом раунде соглавного поединка турнира Фрэнки Эдгара, а Волков победил Алистара Оверима. Сандхеген и Волков также получили по $ 50 тыс. бонуса.



На счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.