Финкельштейн: у Волкова есть шанс забрать чемпионский пояс

Российский промоутер Вадим Финкельштейн прокомментировал победу Александра Волкова над Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184, отметив, что у соотечественника есть шанс стать чемпионом UFC.
«Я так и думал, что Саша уложит Оверима, возможно, даже раньше. Для тяжёлого веса у него самый-самый возраст, пик. Алистар же уходит из топов, ему 40 лет. Сашин удар покрепче, да и преимущество в росте у него было.
У Волкова есть шанс забрать чемпионский пояс, даже несмотря на то что есть Миочич, Нганну и Джонс. Что касается того, что люди говорят о том, что Саше будет тяжело с борцами: Волкову нужно готовиться к конкретному сопернику, не переучиваться. В тяжёлом весе нужно быть поосторожнее, уходить от борцов. Саша ударник, как показал опыт, ему нужно готовиться, навязывать свой стиль боя и предугадывать действия соперника.
Я очень уважаю Сашу, он вырос в моей организации, и я за него болею. Мы в праве рассчитывать на ещё одного чемпиона в UFC. Очень хочу, чтобы он забрал пояс», — рассказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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