Тактаров: Волков способен «убить» Нганну

Ветеран MMA Олег Тактаров поделился мнением о возможном поединке тяжеловесов UFC Александра Волкова и Франсиса Нганну, после того как россиянин победил Алистара Оверима.
«В поздних раундах Волков способен «убить» Нганну. В кавычках, конечно, но именно так, как он деклассировал Оверима. Хотя наша публика любимая опять будет говорить, что Волков побил мешка.
Я думаю, что Александр Волков является сильнейшим тяжеловесом в мире. Сегодня ночью он был сильнейший тяжеловес в мире», — рассказал Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
Напомним, бой в тяжёлом весе с участием 32-летнего Александра Волкова и 40-летнего представителя Нидерландов Алистара Оверима закончился победой россиянина, который нокаутировал соперника на третьей минуте второго раунда. На счету Волкова 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед, 19 поражений, один бой признали несостоявшимся.
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