Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бывший адвокат Усика: перед боем с Гассиевым с русскими было очень много проблем

Бывший адвокат Усика: перед боем с Гассиевым с русскими было очень много проблем
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Николай Ковальчук, бывший адвокат украинского боксёра Александра Усика, рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда украинца перед боем с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году.

«Мы работали вместе чуть больше двух лет. Количество контрактов уже и не помню… Точно все контракты Суперсерии. Особенно тяжёлыми и вместительными были сопровождение и процесс перед поединком с Гассиевым. Там было очень много моментов, которые мы пытались установить в пользу Александра, тем более что он должен был боксировать в Москве.

В процессе согласования всех условий контракта были привлечены представители всех четырёх основных боксерских организаций (WBC, WBO, WBA и IBF), представитель Суперсерии, российская сторона, Эгис Климас и Александр Красюк.

Мы тогда особенно плотно работали с Эгисом над этим, потому что с русскими было очень много проблем и невыполнений обязательств. Причём все эти моменты возникли уже накануне поединка, где-то за неделю. Было важно и Александра Усика не разбалансировать перед боем, и решить все юридические проблемы должным образом», — приводит слова Ковальчука Champion.com.ua.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021