Бывший адвокат Усика: перед боем с Гассиевым с русскими было очень много проблем

Николай Ковальчук, бывший адвокат украинского боксёра Александра Усика, рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда украинца перед боем с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году.



«Мы работали вместе чуть больше двух лет. Количество контрактов уже и не помню… Точно все контракты Суперсерии. Особенно тяжёлыми и вместительными были сопровождение и процесс перед поединком с Гассиевым. Там было очень много моментов, которые мы пытались установить в пользу Александра, тем более что он должен был боксировать в Москве.



В процессе согласования всех условий контракта были привлечены представители всех четырёх основных боксерских организаций (WBC, WBO, WBA и IBF), представитель Суперсерии, российская сторона, Эгис Климас и Александр Красюк.



Мы тогда особенно плотно работали с Эгисом над этим, потому что с русскими было очень много проблем и невыполнений обязательств. Причём все эти моменты возникли уже накануне поединка, где-то за неделю. Было важно и Александра Усика не разбалансировать перед боем, и решить все юридические проблемы должным образом», — приводит слова Ковальчука Champion.com.ua.