«Happy Birthday, брат!» Стерлинг поздравил Яна с днём рождения

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, который в марте проведёт бой с российским чемпионом промоушена Петром Яном, поздравил своего будущего соперника с днём рождения, назвав его «братом».
Стерлинг написал комментарий «Happy Birthday, брат» в комментариях под официальным поздравлением Яна от UFC в «инстаграме» организации.
Фото: «Инстаграм» UFC
Напомним, бой Ян — Стерлинг возглавит кард турнира UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта мск.
27-летний российский боец должен был провести защиту титула 13 декабря на турнире UFC 256 в бою против американца Алджамейна Стерлинга, однако поединок перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джеем Диллашоу.
Всего в смешанных единоборствах Ян провёл 16 боёв, в которых одержал 15 побед и потерпел 1 поражение.
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