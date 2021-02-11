«Happy Birthday, брат!» Стерлинг поздравил Яна с днём рождения

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг, который в марте проведёт бой с российским чемпионом промоушена Петром Яном, поздравил своего будущего соперника с днём рождения, назвав его «братом».



Стерлинг написал комментарий «Happy Birthday, брат» в комментариях под официальным поздравлением Яна от UFC в «инстаграме» организации.

Фото: «Инстаграм» UFC

Напомним, бой Ян — Стерлинг возглавит кард турнира UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта мск.



27-летний российский боец должен был провести защиту титула 13 декабря на турнире UFC 256 в бою против американца Алджамейна Стерлинга, однако поединок перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джеем Диллашоу.



Всего в смешанных единоборствах Ян провёл 16 боёв, в которых одержал 15 побед и потерпел 1 поражение.