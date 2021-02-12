Кори Андерсон: пришлось гуглить информацию о Ягшимурадове, думал, это набор случайных букв

Боец Bellator Кори Андерсон, которому в четвертьфинале Гран-при в полутяжёлом весе предстоит встреча с дебютантом промоушена Довлетжаном Ягшимурадовым, признался, что не слышал о своём сопернике и искал о нём информацию в поисковике Google.
«Мне пришлось быстро обратиться за помощью к Google. В первую очередь мне нужно было удостовериться, что менеджер правильно записал его имя. Потому что сначала я подумал, что он отправил набор случайных букв. Но Google сразу показал информацию. Я провёл своё исследование и понял, что не могу заглядывать за спину этому парню просто потому, что не знаю его.
У него интересный стиль, хороший профессиональный рекорд и он хорошо известен в своём регионе. То, что мы не знаем его, ничего не значит", — приводит слова Андерсона MMAJunkie.
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