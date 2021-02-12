Бивол — о Мейвезере: пример для всех, кто занимается боксом

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал об отношении к бывшему чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру. По его мнению, всем боксёрам стоит брать пример именно с американца.

«К Мейвезеру отношусь очень положительно. Это пример для всех, кто занимается боксом, что надо уметь распоряжаться своим бюджетом, который ты заработал. Не терять голову. Это великий спортсмен и грамотный бизнесмен.

Не перегибает ли он, хвастаясь доходами? Это его образ. Наверное, он уже «далеко улетел в космос». Человек не от мира сего в хорошем смысле. Один из лучших в истории бокса. Флойд побил многих именитых бойцов, ушёл непобедимым. Его не стоит сравнивать с обычными людьми, он живёт в своём мире. Я стараюсь не обращать на это внимания. Смотрю на то, как прошла его карьера и что он смог оставить в наследие после себя", — приводит слова Бивола издание «Известия».