Арум назвал потенциального соперника Ломаченко в следующем бою

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал потенциального соперника для бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. По словам функционера, украинец может встретиться с Масаёши Накатани.
«Мы общались с Ломаченко, рассматриваем вариант с его возвращением летом. Полагаем, что нам удастся сделать большой бой в США. Возможно, его соперником станет Масаёши Накатани. Он создал Теофимо Лопесу много проблем. Масаёши жёсткий панчер», — приводит слова Арума BoxingScene.
Накатани бился с Теофимо Лопесом в июле 2019 года и выстоял против него все 12 раундов. То была первая встреча в карьере американца, когда ему пришлось пройти столь длинную дистанцию.
Напомним, Ломаченко в предыдущем бою проиграл Теофимо Лопесу и потерял звание чемпиона мира.
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