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Арум назвал потенциального соперника Ломаченко в следующем бою

Арум назвал потенциального соперника Ломаченко в следующем бою
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал потенциального соперника для бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. По словам функционера, украинец может встретиться с Масаёши Накатани.

«Мы общались с Ломаченко, рассматриваем вариант с его возвращением летом. Полагаем, что нам удастся сделать большой бой в США. Возможно, его соперником станет Масаёши Накатани. Он создал Теофимо Лопесу много проблем. Масаёши жёсткий панчер», — приводит слова Арума BoxingScene.

Накатани бился с Теофимо Лопесом в июле 2019 года и выстоял против него все 12 раундов. То была первая встреча в карьере американца, когда ему пришлось пройти столь длинную дистанцию.

Напомним, Ломаченко в предыдущем бою проиграл Теофимо Лопесу и потерял звание чемпиона мира.

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