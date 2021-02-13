Энди Руис вернётся в поединке с Крисом Арреолой
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энди Руис вернётся на ринг весной 2021 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер. Его соперником станет бывший претендент на титул чемпиона мира Крис Арреола.
Таким образом, Руис возобновит карьеру после почти полутора лет простоя. Последний раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда американец мексиканского происхождения проиграл Энтони Джошуа единогласным решением судей и лишился звания чемпиона мира. Что касается Арреолы, то в прошлом он трижды бился за титул чемпиона мира по версии WBC, но упустил шансы в схватках с Виталием Кличко, Бермейном Стиверном и Деонтеем Уайлдером.
В последнем бою, в марте 2019 года, Арреола уступил Адаму Ковнацки.
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