Энди Руис вернётся в поединке с Крисом Арреолой

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энди Руис вернётся на ринг весной 2021 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер. Его соперником станет бывший претендент на титул чемпиона мира Крис Арреола.

Таким образом, Руис возобновит карьеру после почти полутора лет простоя. Последний раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда американец мексиканского происхождения проиграл Энтони Джошуа единогласным решением судей и лишился звания чемпиона мира. Что касается Арреолы, то в прошлом он трижды бился за титул чемпиона мира по версии WBC, но упустил шансы в схватках с Виталием Кличко, Бермейном Стиверном и Деонтеем Уайлдером.

В последнем бою, в марте 2019 года, Арреола уступил Адаму Ковнацки.