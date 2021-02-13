Туменов: можем рассчитывать на апсет в бою Усман — Бёрнс

Бывший боец UFC Альберт Туменов поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 258, в котором встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и Гилберт Бёрнс. По словам россиянина, Бёрнс может отобрать титул у действующего чемпиона.

«Бёрнс может удивить. В борьбе он не проигрывает Усману, а в стойке, может быть, даже лучше, чем Камару. Но главным фактором победы будет физическая выносливость. У Бёрнса отличные шансы на победу.



Мы можем рассчитывать на апсет в этом бою, но это не будет неожиданностью, если Бёрнс победит», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, турнир UFC 258 пройдёт в ночь с 13 на 14 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США).