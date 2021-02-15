Арум собирается устроить Кроуфорду бой с Пакьяо или Портером

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд проведёт следующий поединок, вероятнее всего, с Мэнни Пакьяо или Шоном Портером.

«Отец Портера уже приходил ко мне, мы предварительно обсудили вариант такого боя. Посмотрим, получится ли что-то. Есть также Мэнни Пакьяо, который сказал, что хочет этого поединка. Я большой фанат Портера, он отличный парень и храбрый воин. Он всегда даёт соперникам тяжёлые поединки.

Но очевидно, что вероятность поединка Кроуфорд — Пакьяо выше, потому что это принесёт больше денег. Полагаю, что Кроуфорд проведёт бой поздней весной, так что рассчитываю, что на трибунах будут хоть какое-то количество зрителей», — приводит слова функционера Boxingnews24.