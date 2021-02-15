Магомед Исмаилов попал в ДТП

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов попал в автомобильную аварию. Об этом он рассказал в «Инстаграме».
«Передо мной останавливается машина, а пешеход ещё не зашёл на пешеходный переход. Водитель, видимо, культурный и вежливый человек, он резко затормозил, а я думал, он проедет. Я немного зевнул в этот момент.
Что бы ни случилось, не расстраиваемся. Ситуация такая: две новые сечки на голове, я украшен. В следующем бою я буду более грозным. Чисто психологическое давление», — рассказал Исмаилов в видео, размещённом в его «инстаграме».
«Будьте аккуратны на дорогах, дорогие друзья. Если что-то произошло, не надо поливать друг друга грязью, угостите оппонента кофейком и ждите ГАИ. А лучше, чтобы у вас ничего не произошло.
А если уж произошло, исходите из этого: то, что миновало тебя, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать! И, раз уж ты не можешь изменить ситуацию, поменяй своё отношение к ней. Короче, нормально я, по ходу, головой вшатался», — подписал он видео.
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