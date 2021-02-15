Президент АИБА открыл в Туле новый Центр прогресса бокса

15 февраля в Туле состоялась торжественная церемония открытия нового Центра прогресса бокса, в которой принял участие президент Международной ассоциации бокса (АИБА) Умар Кремлёв, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
В Центре прогресса бокса будут бесплатно тренироваться около 200 воспитанников местной детско-юношеской спортивной школы. Кроме того здесь будут повышать квалификацию судьи и тренеры. В комплекс входят два боксёрских зала, а также функциональная и кардиозоны. Он станет крупнейшим центром подготовки боксёров в Тульской области.
«Новый Центр прогресса бокса даст дополнительный импульс развитию нашего вида спорта в Тульской области. Я знаю, что здесь много талантливых боксёров, которые достойно представляют регион на всех уровнях – и российском, и международном. Мы в AIBA прикладываем много усилий для того, чтобы сделать бокс доступным во всех уголках планеты. Этот опыт уже используется для развития бокса во всём мире», — прокомментировал открытие центра Умар Кремлёв.
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