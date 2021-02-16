Галустян: я могу позвонить Хабибу и сказать — дай телефон Путина
Известный шоумен Михаил Галустян рассказал, что у него есть номер телефона чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.
«Да, где-то был вроде. Как минимум я могу позвонить Хабибу и сказать: дай телефон Владимира Владимировича, по-братски», — рассказал Галустян в интервью YouTube-каналу «Макарена».
При этом шоумен сомневается, что у президента России есть свой телефон.
«Ха-ха-ха! Ты думаешь, у него есть свой телефон?» — добавил он.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов и Владимир Путин встречались после побед российского бойца над Конором Макгрегором в октябре 2018 года и над Дастином Порье в сентябре 2019 года. На счету Хабиба 29 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед.
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