Дацик объяснил, почему считает Нурмагомедова лучше Фёдора Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик признался, что считает чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова более великим бойцом, чем легенда MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator.

«Кто может считаться более великим: Хабиб или Фёдор Емельяненко? Хабиб ушёл непобеждённым, а Федя проигрывал бои. Этим всё сказано», — приводит слова Дацика Sport24.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. У Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.