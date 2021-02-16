Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Альварес не считает, что победа над Головкиным была самой важной в карьере

Альварес не считает, что победа над Головкиным была самой важной в карьере
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес признался, что не считает победу над Геннадием Головкиным самой важной в карьере. По его словам, гораздо значимей для него был успех в противостоянии с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Мигелем Анхелем Котто.

«Без сомнений, самой важной была победа в бою с Мигелем Котто. Это был самый важный успех. Возможен ли мой третий бой с Головкиным? Ничего нельзя исключать», — приводит слова мексиканского спортсмена BoxingScene.

Напомним, Сауль Альварес последний раз появлялся на ринге в декабре минувшего года, тогда он по очкам одолел Каллума Смита. 27 февраля он встретится с Авни Йылдырымом. В мае, вероятнее всего, Сауль проведёт бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021