Альварес не считает, что победа над Головкиным была самой важной в карьере

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес признался, что не считает победу над Геннадием Головкиным самой важной в карьере. По его словам, гораздо значимей для него был успех в противостоянии с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Мигелем Анхелем Котто.
«Без сомнений, самой важной была победа в бою с Мигелем Котто. Это был самый важный успех. Возможен ли мой третий бой с Головкиным? Ничего нельзя исключать», — приводит слова мексиканского спортсмена BoxingScene.
Напомним, Сауль Альварес последний раз появлялся на ринге в декабре минувшего года, тогда он по очкам одолел Каллума Смита. 27 февраля он встретится с Авни Йылдырымом. В мае, вероятнее всего, Сауль проведёт бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом.
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