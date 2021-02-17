В ACA обратились в Генпрокуратуру с жалобой на блокировку канала на YouTube

Президент лиги АСА Алексей Яценко сообщил, что лига направила жалобу в Генпрокуратуру РФ на действия YouTube в отношении канала лиги на видеохостинге.

Напомним, 14 января 2021 года YouTube канал российской ММА-лиги ACA был заблокирован. Командой YouTube в США было указано, что аккаунт и канал были заблокированы в соответствии с действиями, предпринятыми Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и вытекающими из этого запретами.

«Мы направили жалобу в Генпрокуратуру РФ на противоправные действия YouTube в отношении канала лиги на YouTube «ACA MMA» и аккаунта в Google. Мы направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования в случае подтверждения фактов нарушения российского законодательства со стороны YouTube в связи с блокировкой нашего спортивного канала после применения незаконных и неправомерных санкций США. Блокировка препятствуют полноценной деятельности нашей компании, является нарушением основополагающих прав и свобод человека. К сожалению, в последнее время данная проблема приобрела всеобщий и системный характер. Крупнейшие американские IT–компании неправомерно, без соответствующего судебного решения блокируют размещенные на их платформах контент Российских компаний и СМИ.



Действия видеохостинга YouTube в отношении нашего канала ACAMMA являются неправомерными и нарушающими Конституцию РФ, в частности, статью 29, в которой гарантируются свобода мысли и слова, свобода массовой информации и запрещается цензура.



На основании статьи 3(3) ФЗ-482 «О внесении изменений в ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» что владелец интернет ресурса, в нашем случае YouTube и, соответственно, Google, может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, в случае ограничения владельцем ресурса в Интернете распространения пользователями Интернета общественно значимой информации на территории Российской Федерации в связи с ведением иностранными государствами политических или экономических санкции в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или Российских юридических лиц либо установления владельцем ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.



Мы просим принять решение о признании компаний YouTube и ее владельца Google причастными к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», — приводит слова Алексея Яценко пресс-служба АСА.