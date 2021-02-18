Менеджер Нурмагомедова: Хабиб больше никогда не будет драться

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его подопечный, который ранее объявил о завершении карьеры, не изменит решения.

«Этот парень больше никогда не будет драться», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере», комментируя статью MMA Fighting, в которой Нурмагомедову предложили сразиться с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.