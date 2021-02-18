Кокляев: дошла информация о не очень хорошем состоянии здоровья А. Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился мнением о бойце MMA Александре Емельяненко. В последнее время Емельяненко крайне редко появляется в публичном пространстве.

«Я не хочу сейчас ничего говорить, потому что я знаю, что Саша сейчас… Такая информация дошла о не очень хорошем, не то чтобы спортивном состоянии — о не очень хорошем состоянии физического здоровья.

Поэтому не нужно сейчас говорить: «Эй, пойдём драться». Как только Саша появится, тогда и можно будет о чём-то говорить. Сейчас ему можно пожелать только здоровья крепкого, и всё», — приводит слова Кокляева «РЕН ТВ».

Напомним, в 2019 году Емельяненко и Кокляев провели боксёрский поединок, завершившийся победой Александра нокаутом в первом раунде.